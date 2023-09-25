Є декілька чинників: чи зростатиме курс долара в Україні у жовтні

Все може змінитись

Експерти майже одноголосно запевняють, що жовтень цього року не принесе великих курсових коливань на готівковому ринку. Стабільність долара може бути завдяки міжнародним кредитам та грантам.

Як повідомляє керівник відділу аналітики Forex Club Олександр Паращій для OBOZREVATEL, хоча в Україні нестабільна торгівля й економіка, однак на курс долара майже нічого не впливає. Найближчим часом очікувати на різку зміну вартості валюти не варто.

В Україні курс долара сильно не дорожчає завдяки міжнародним кредитам та грантам. Обсяги імпорту (товари та послуги, які Україна купує за валюту) майже на $20 млрд за підсумками року перевищать обсяги експорту (товари та послуги, які Україна продає за валюту).

Як каже Олександр Паращій, гривня залишається стабільною, проте загалом ситуація з торгівлею, економікою залишається вкрай складною.

"В умовах війни ця стабільність відіграє важливу роль: у нас доходи нестабільні, очікування нестабільні, натомість за курсом ми розуміємо, що у нас стабільність", – каже він.

Експерт додає, що найближчими днями очікувати на зміни вартості баксу не варто — курс залишиться стабільним.

Курс долара в Україні 25 вересня

За даними Мінфін, у понеділок, 25 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,70 грн (купівля) і 38,30 (продаж). Готівковий курс — 38,15 (купівля) та 38,27 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде долар у 2024 році.