Есть несколько факторов: будет ли расти курс доллара в Украине в октябре

Все может измениться

Эксперты почти единогласно уверяют, что октябрь этого года не принесет больших курсовых колебаний на наличном рынке. Стабильность доллара может быть благодаря международным кредитам и грантам.

Как сообщает руководитель отдела аналитики Forex Club Александр Паращий для OBOZREVATEL, хотя в Украине нестабильная торговля и экономика, однако на курс доллара почти ничего не влияет. В ближайшее время ожидать резкого изменения стоимости валюты не стоит.

В Украине курс доллара сильно не дорожает благодаря международным кредитам и грантам. Объемы импорта (товары и услуги, которые Украина покупает за валюту), почти на $20 млрд по итогам года превысят объемы экспорта (товары и услуги, которые Украина продает за валюту).

Как говорит Александр Паращий, гривна остается стабильной, однако в целом ситуация с торговлей экономикой остается крайне сложной.

"В условиях войны эта стабильность играет важную роль: у нас доходы нестабильны, ожидания нестабильны, за курсом мы понимаем, что у нас стабильность ", — говорит он.

Эксперт добавляет, что в ближайшие дни ожидать изменения стоимости бакса не стоит — курс останется стабильным.

Курс доллара в Украине 25 сентября

По данным Минфина, в понедельник, 25 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,70 грн (покупка) и 38,30 (продажа). Наличный курс — 38,15 (покупка) и 38,27 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет доллар в 2024 году.