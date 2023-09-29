Доллар по 41 гривне: возможно ли это уже 2 октября?

Эксперты уверены что курс будет расти, но есть один нюанс

Хотя банкиры считают, что курс доллара в Украине со 2 по 8 октября вряд ли будет расти, довольно широкий валютный коридор в 37,5-39 гривен говорит об опасности на рынке. Таковая может возникнуть вследствие решения НБУ "отпустить" курс, что может привести к его резкому росту до 41 гривны и выше.

"Телеграф" поинтересовался у банкиров, возможно ли это. Ответы показали, что эксперты не сомневаются в том, что рост курса доллара будет, но это вряд ли произойдет резко и уж точно не со 2 октября.

"Курс доллара — это компромисс, который нужен Министерству финансов для того, чтобы выполнять бюджет. Например, сейчас из-за курса, меньшего, чем планировалось, от импортных пошлин в бюджет поступает меньше денег, чем должно было быть. Да и рост выручки экспортеров в гривне даст больше налогов в казну. Поэтому я уверен, что американская валюта будет дорожать и к 1 января ее курс будет приближаться к заявленному в госбюджете на будущий год (41,2 грн. — Ред.)", — считает доктор экономических наук Алексей Плотников.

В то же время эксперт полагает, что не следует ждать резкого роста доллара, поскольку это все-таки не в интересах экономики и будет купироваться НБУ. А кроме того, у населения и на рынке просто нет достаточных объемов гривны, чтобы скупать доллар и поддерживать его рост, как это часто бывает при валютной панике.

"Поэтому эффект даже внезапного падения курса будет непродолжительным, и НБУ быстро остановит рост курса доллара, но все же я не думаю, что это случится уже в начале октября – все будет происходить более плавно и медленно", — убежден собеседник "Телеграфа".

"Рынок ждет возвращения делегации от МВФ — с определенным результатом, тогда можно будет что-то планировать. Но рост, конечно, неминуем и курс плавно может достичь 39-40 гривен. Но постепенно, глобального рывка не предвидится. Собственно, банки и финкомпании уже последних два месяца ждут того, что курс отпустят в свободное плавание, а следующая неделя не исключение, но ничего глобального не происходило", — говорит на условиях анонимности представитель финансового сектора.

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, на курс доллара также серьезно будет влиять и стабильность поступления финансовых траншей.