Укр

Доллар по 41 гривне: возможно ли это уже 2 октября?

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
Курс может вырасти
Курс может вырасти. Фото Открытые источники

Эксперты уверены что курс будет расти, но есть один нюанс

Хотя банкиры считают, что курс доллара в Украине со 2 по 8 октября вряд ли будет расти, довольно широкий валютный коридор в 37,5-39 гривен говорит об опасности на рынке. Таковая может возникнуть вследствие решения НБУ "отпустить" курс, что может привести к его резкому росту до 41 гривны и выше.

"Телеграф" поинтересовался у банкиров, возможно ли это. Ответы показали, что эксперты не сомневаются в том, что рост курса доллара будет, но это вряд ли произойдет резко и уж точно не со 2 октября.

"Курс доллара — это компромисс, который нужен Министерству финансов для того, чтобы выполнять бюджет. Например, сейчас из-за курса, меньшего, чем планировалось, от импортных пошлин в бюджет поступает меньше денег, чем должно было быть. Да и рост выручки экспортеров в гривне даст больше налогов в казну. Поэтому я уверен, что американская валюта будет дорожать и к 1 января ее курс будет приближаться к заявленному в госбюджете на будущий год (41,2 грн. — Ред.)", — считает доктор экономических наук Алексей Плотников.

В то же время эксперт полагает, что не следует ждать резкого роста доллара, поскольку это все-таки не в интересах экономики и будет купироваться НБУ. А кроме того, у населения и на рынке просто нет достаточных объемов гривны, чтобы скупать доллар и поддерживать его рост, как это часто бывает при валютной панике.

"Поэтому эффект даже внезапного падения курса будет непродолжительным, и НБУ быстро остановит рост курса доллара, но все же я не думаю, что это случится уже в начале октября – все будет происходить более плавно и медленно", — убежден собеседник "Телеграфа".

"Рынок ждет возвращения делегации от МВФ — с определенным результатом, тогда можно будет что-то планировать. Но рост, конечно, неминуем и курс плавно может достичь 39-40 гривен. Но постепенно, глобального рывка не предвидится. Собственно, банки и финкомпании уже последних два месяца ждут того, что курс отпустят в свободное плавание, а следующая неделя не исключение, но ничего глобального не происходило", — говорит на условиях анонимности представитель финансового сектора.

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, на курс доллара также серьезно будет влиять и стабильность поступления финансовых траншей.

Теги:
#НБУ #Гривна #Прогноз #Девальвация гривны #Курс доллара