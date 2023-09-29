Долар по 41 гривні: чи це можливе вже 2 жовтня?

Експерти впевнені, що курс зростатиме, але є один нюанс.

Хоча банкіри вважають, що курс долара в Україні з 2 по 8 жовтня навряд чи зростатиме, досить широкий валютний коридор 37,5-39 гривень говорить про небезпеку на ринку. Така може виникнути внаслідок рішення НБУ "відпустити" курс, що може призвести до його різкого зростання до 41 гривні та вище.

"Телеграф" поцікавився у банкірів, чи це можливо. Відповіді показали, що експерти не сумніваються в тому, що зростання курсу долара буде, але це навряд чи станеться різко і точно не з 2 жовтня.

"Курс долара — це компроміс, який потрібен Міністерству фінансів для того, щоб виконувати бюджет. Наприклад, зараз через менший курс ніж планувалося, від імпортних мит до бюджету надходить менше грошей, ніж мало бути. Та й зростання виручки експортерів у гривні дасть більше податків у скарбницю. Тому я впевнений, що американська валюта дорожчатиме і до 1 січня її курс наближатиметься до заявленого в держбюджеті на наступний рік (41,2 грн. — Ред .)", — вважає доктор економічних наук Олексій Плотніков.

У той же час експерт вважає, що не слід чекати різкого зростання долара, оскільки це все-таки не на користь економіки і купуватиметься НБУ. Крім того, у населення і на ринку просто немає достатніх обсягів гривні, щоб скуповувати долар і підтримувати його зростання, як це часто буває при валютній паніці.

"Тому ефект навіть раптового падіння курсу буде нетривалим, і НБУ швидко зупинить зростання курсу долара, але все ж таки я не думаю, що це станеться вже на початку жовтня — все відбуватиметься плавніше і повільніше", — переконаний співрозмовник "Телеграфа".

"Ринок чекає на повернення делегації від МВФ — з певним результатом, тоді можна буде щось планувати. Але зростання, звичайно, неминуче і курс плавно може досягти 39-40 гривень. Але поступово, глобального ривка не передбачається. Власне, банки та фінкомпанії вже останні два місяці чекають на те, що курс відпустять у вільне плавання, та наступний тиждень не виняток, але нічого глобального не відбувалося", — говорить на умовах анонімності представник фінансового сектора.

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, на курс долара також серйозно впливатиме і стабільність надходження фінансових траншів.