Курс долара зростатиме? До чого тут МВФ і чого чекають учасники ринку

Курс долара може зрости

Експерти прогнозують долару стабільність наступного тижня, однак є фактор, який може змінити ситуацію. Йдеться про думку МВФ.

Як повідомили "Телеграфу" учасники фінансового ринку, вони вже два місяці очікують на можливе рішення НБУ про лібералізацію валютного курсу. Тобто для підтримки гривні використовуватиметься менше адміністративних важелів, а тому курс долара може піти вгору. І неабияку роль у цьому може відіграти Міжнародний валютний фонд.

"Ринок чекає на повернення делегації від МВФ — з певним результатом, тоді можна буде щось планувати. Але загалом учасники ринку, звичайно, вважають зростання курсу долара неминучим, але відбуватися це має плавно. Найімовірніше, курс американської валюти може досягти приблизно 39 -40 гривень і трапиться це без глобального та різкого ривку. У подібному очікуванні банки та фінкомпанії перебувають вже останні два місяці, і перший тиждень жовтня у цьому сенсі не виняток", — говорить на умовах анонімності представник фінансового сектору.

Як спрогнозував "Телеграфу" доктор економічних наук Олексій Плотніков, до 1 січня 2024 року курс долара, швидше за все, досягне 41,2 грн., але зробить це плавно. А чому так станеться, можна прочитати в нашому матеріалі.