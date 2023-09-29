Неочікувані обставини: чи коливатиметься курс долара в Україні наступного тижня

На початку жовтня збережеться баланс між покупцями та продавцями

Фахівці на готівковому ринку в період з 2 по 8 жовтня не прогнозують непередбачувані курсові коливання. Коридор валютних змін перебуватиме на рівні 37,5 — 39 грн/дол.….

Як повідомляє начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий для УНІАН, ситуація на готівковому валютному ринку залишатиметься у межах ринкових очікувань. Окрім того рішення НБУ, яке було спрямовано на пом'якшення валютних обмежень, зняло "напругу", яка була у серпні.

"Саме тому можна очікувати, що на ринку збережеться баланс між покупцями та продавцями, що і стане запорукою більш-менш притомних коливань — без карколомних стрибків вгору чи вниз. Очікується, що наступного тижня коридор валютних змін перебуватиме на рівні 37,5 — 39 грн/дол. та 39,7 — 41 грн/євро, зі спредом 0,1 — 0,3 грн (без врахування обмінних пунктів, де різниця між покупкою і продажем може сягати 1 грн), а щоденні коливання будуть в межах 0,3 — 0,5 грн", — сказав експерт.

За словами Лєсового, важливим моментом також залишається подальша лібералізація (Ред. Лібералізація — повне зняття валютних обмежень на поточні та фінансові операції) ринку та повернення плаваючого курсу. Лєсовий вважає, що таке важливе рішення стане результатом довготривалої стабільності після аналізу можливих короткострокових та довгострокових наслідків. А відтак збереження міжкурсової різниці на рівні 2 — 5% є на даний час цілком задовільним.

"Загалом наступного тижня, якщо не виникне неочікуваних обставин, які б похитнули баланс між попитом і пропозицією, ситуація обіцяє залишатися стабільною і вельми прогнозованою. Принаймні економічних причин для цього вдосталь", — сказав Лєсовий.

Курс долара в Україні 29 вересня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 29 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,55 грн (купівля) та 38,20 (продаж). Готівковий курс — 37,95 (купівля) та 38,10 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається поки незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз від Олега Пендзіна щодо курсу долара. На нього серйозно впливатиме і стабільність надходження фінансових траншів.