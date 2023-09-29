Неожиданные обстоятельства: будет ли колебаться курс доллара в Украине на следующей неделе

В начале октября сохранится баланс между покупателями и продавцами

Специалисты на наличном рынке в период со 2 по 8 октября не прогнозируют непредсказуемые курсовые колебания. Коридор валютных изменений будет находиться на уровне 37,5 — 39 грн/долл.

Как сообщает начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой для УНИАН, ситуация на наличном валютном рынке будет оставаться в рамках рыночных ожиданий. Кроме того, решение НБУ, которое было направлено на смягчение валютных ограничений, сняло "напряжение", которое было в августе.

"Именно поэтому можно ожидать, что на рынке сохранится баланс между покупателями и продавцами, что и станет залогом более или менее сознательных колебаний — без сногсшибательных скачков вверх или вниз. Ожидается, что на следующей неделе коридор валютных изменений будет находиться на уровне 37,5 — 39 грн. /долл. и 39,7 — 41 грн/евро, со спредом 0,1 — 0,3 грн (без учета обменных пунктов, где разница между покупкой и продажей может достигать 1 грн), а ежедневные колебания будут в пределах 0,3 — 0,5 грн ", — сказал эксперт.

По словам Лесового, важным моментом остается дальнейшая либерализация (Ред. Либерализация — полное снятие валютных ограничений на текущие и финансовые операции) рынка и возвращение плавающего курса. Лесной считает, что столь важное решение станет результатом долговременной стабильности после анализа возможных краткосрочных и долгосрочных последствий. Следовательно, сохранение межкурсовой разницы на уровне 2 — 5% в настоящее время вполне удовлетворительно.

"В целом на следующей неделе, если не возникнет неожиданных обстоятельств, которые пошатнули баланс между спросом и предложением, ситуация обещает оставаться стабильной и весьма прогнозируемой. По крайней мере, экономических причин для этого достаточно", — сказал Лесовой.

Курс доллара в Украине 29 сентября

По данным портала "Минфин", в пятницу, 29 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,55 грн (покупка) и 38,20 (продажа). Наличный курс — 37,95 (покупка) и 38,10 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается пока неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе от Олега Пендзина по курсу доллара. На него будет серьезно влиять и стабильность поступления финансовых траншей.