На те є важлива причина: експерт спрогнозував курс долара до гривні у жовтні

Така ситуація може тривати і після цього місяця

Незважаючи на те, що наприкінці вересня в Україні на валютному ринку було помічено зростання попиту на долар, курс іноземної валюти у жовтні обіцяє бути стабільним. Для цього є важлива причина.

Таку думку у коментарі Фактам ICTV висловив економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він вважає, що наступного місяця принципово нічого не змінюватиметься. Як і на початку листопада. У зв’язку із цим експерт прогнозує такі межі курсу: 38-38,5 грн за долар.

За словами Пендзина, здебільшого основне джерело надходження валюти в Україну – це макрофінансова допомога, а цей рік поки що є абсолютно спокійним стосовно цього.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли "Телеграфу" про те, яку роль на курс гривні може відігравати Міжнародний валютний фонд.

Також ми повідомляли, які продукти можуть подорожчати в Україні найближчим часом. Експерти прогнозують зростання цін на найпопулярніші позиції продуктового кошика. Подорожчання торкнеться щонайменше чотирьох груп товарів.