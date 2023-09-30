Жовтень принесе нове зростання цін: які продукти подорожчають найближчим часом

Українці змушені витрачати на продовольство дедалі більше

В Україні вже подорожчали деякі продукти, і ця тенденція лише посилиться з настанням холодів. Експерти прогнозують зростання цін на найпопулярніші позиції продуктового кошика.

Про це пише сайт Pro Гроші. Подорожчання торкнеться щонайменше чотирьох груп товарів.

Овочі. Ціни зростатимуть навіть попри те, що у 2023 році врожай овочів в Україні був добрим. За словами заступника голови Всеукраїнської Аграрної Ради Дениса Марчука, вони подорожчають через зростання видатків на зберігання. За прогнозами експертів, восени овочі піднімуться у ціні на 5-10%.

Яйця. З настанням холодів подорожчають і яйця. По-перше, зіграє роль сезонний фактор, адже восени їх виробництво зменшується, а витрати птахофабрик зростають через необхідність опалення. Крім того, зіграє свою негативну роль та підвищення тарифів на електроенергію. Також потенційний ризик блекаутів узимку також негативно впливатиме на цінові тенденції.

Молоко. Ця сфера дуже залежить від ситуації в енергосистемі. Якщо в Україні знову буде дефіцит генерації, виникне проблема зі зберіганням сировини та готової продукції. Своєю чергою, це потягне ціни вгору.

М’ясо. У жовтні-листопаді ціни на м’ясо підвищаться на 5% через збільшення виробничих витрат: подорожчання палива, електроенергії та кормів. До кінця року подорожчання може сягнути 10% через вимоги до зберігання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що восени очікується суттєве зростання цін на вершкове масло. Попит на цей продукт в Україні зростає, чим зумовлено подорожчання.