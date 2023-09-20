Деякі продукти варто купити зараз: які цінники побачать українці у жовтні

Експерти дали прогноз, що саме відбудеться на ринку у жовтні

Протягом літа фермери пропонували дешеву продукцію з відкритого ґрунту і зниження вартості було спричинено великою пропозицією на українському ринку. Однак вже осінь і більшість товарів почне дорожчати, наприклад овочі — через нестачу та непридатність продукції. Окрім того, у наступному місяці також відбудеться "перепис" деяких цінників.

Як повідомляють експерти на сайті KP.UA, сало буде дорожчати, деякі овочі ще трошки подешевшають, а от на інші товари цінники залишаться без змін. Загалом, на вартість впливатиме сезонність і погода.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко зазначив, що сало однозначно подорожчає, оскільки ціна на нього залежить від погоди. Окрім того, він сказав, зміна погоди завжди впливає на ціноутворення, хоча рік тому багато економістів заявляли, що через війну чинник сезонності дещо "згладився".

А ось виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін впевнений, що вартість ціни незабаром знизиться, бо її на ринку буде багато (через початок збору).

Однак, для зниження цін, наприклад, на хліб чи макарони, жодних причин немає.

"Загалом сезонний фактор пов'язаний не стільки з календарним місяцем, скільки із середньодобовою температурою. Поки світить сонце, помідори червоніють, а огірки зеленіють, нічого дорожчати не буде. Але як тільки погода зіпсується, підуть дощі та люди почнуть утеплюватися, ціни одразу підуть вгору. Якщо це відбудеться у вересні, значить, ціни почнуть зростати вже цього місяця", — висловився Пендзін.

Водночас економіст Владислав Банков впевнений, що скоро українці помітять здешевшання продуктів. Причиною цього стане конкуренція на ринку, зниження попиту та зростання пропозиції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що закінчується сезон малини й цей товар буде дорожчати.