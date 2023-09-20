Некоторые продукты стоит купить сейчас: какие ценники увидят украинцы в октябре

Эксперты дали прогноз, что именно произойдет на рынке в октябре

В течение лета фермеры предлагали дешевую продукцию по открытой почве и снижение стоимости было вызвано большим предложением на украинском рынке. Однако уже осень и большинство товаров начнет дорожать, например, овощи — из-за нехватки и непригодности продукции. Кроме того, в следующем месяце также пройдет "перепись" некоторых ценников.

Как сообщают эксперты на сайте KP.UA, сало будет дорожать, некоторые овощи еще немного подешевеют, а вот на другие товары ценники останутся без изменений. В общем, на стоимость влияет сезонность и погода.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил, что сало однозначно подорожает, поскольку цена на него зависит от погоды. Кроме того, он сказал, что изменение погоды всегда влияет на ценообразование, хотя год назад многие экономисты заявляли, что из-за войны фактор сезонности несколько "сгладился".

А вот исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что стоимость картошки в скором времени снизится, потому что ее на рынке будет много (из-за начала сбора).

Однако для снижения цен, например, на хлеб или макароны, никаких причин нет.

"В общем, сезонный фактор связан не столько с календарным месяцем, сколько со среднесуточной температурой. Пока светит солнце, помидоры краснеют, а огурцы зеленеют, ничего дорожать не будет. Но как только погода испортится, пойдут дожди и начнут утепляться, цены сразу пойдут вверх. Если это произойдет в сентябре, значит цены начнут расти уже в этом месяце", – высказался Пендзин.

В то же время, экономист Владислав Банков уверен, что скоро украинцы заметят удешевление продуктов. Причиной тому станет конкуренция на рынке, снижение спроса и рост предложения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заканчивается сезон малины и этот товар будет дорожать.