Фермеры собрали почти всю малину: какие цены на нее сейчас и будет ли она дорожать

В прошлом году стоимость ягоды была на 73% больше, чем сейчас

В нашей стране понемногу заканчивается период сезонного сбора и продаж дешевого продовольствия. Поэтому осенью большинство продуктов будет дорожать, например малина. В сравнении с прошлой неделей она подорожала на 29%.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, сегодня последние партии малины украинские садоводы предлагают к продаже по 50-80 грн/кг ($1,37-2,19/кг). Сезон продажи малины завершается раньше обычных сроков из-за высокой температуры и засухи в течение второй половины лета, что способствовало ускорению темпов созревания.

Аналитики добавляют, что в аналогичный период прошлого года отпускные цены на последние партии малины на украинском рынке были в среднем на 73% выше, чем в текущем сезоне. Такую ценовую разницу аналитики рынка увязывают с увеличением производства малины в стране в нынешнем году.

"При этом большинство производителей остались разочарованными уходящим сезоном. Кроме невысокого ценового уровня, одной из главных проблем, с которой столкнулись украинские фермеры в этом году, по их словам, является дефицит рабочей силы и существенный рост расходов на уборочные работы. В таких условиях, подчеркивают садоводы, цены на рынке нередко не позволяли покрыть даже часть производственных издержек», — говорится на сайте.

Так что, вероятно, рост цен на малину в течение осени неизбежен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что цены на летнюю ягоду выросли на 42%.