Цена выросла на 42%: будут ли в Украине повышать стоимость арбузов

В настоящее время цена этого товара составляет 8-15 гривен

В течение сентября тепличный помидор все дальше дорожает и его стоимость составляет 20-30 гривен. Кроме того, цены на сезонные продукты так же будут расти, например, на арбуз.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, фермеры объясняют 2 причины роста цен в этом сегменте – дисбаланс спроса и предложение на рынке. Несмотря на существенное удорожание, арбузы стоят в среднем на 50% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на арбузы только за прошлую неделю в украинских хозяйствах выросли в среднем на 42%, и сегодня фермеры готовы вести отгрузку этих бахчевых по 8-15 грн/кг ($0,05-0,12/кг) в зависимости от качества и региона производства.

"По завершении сезона реализации средних сортов предложение арбуза резко снизилось, поскольку у многих производителей в текущем сезоне возникли проблемы с урожайностью поздних сортов арбуза. А вот спрос на продукцию в последние 2 недели продолжает стремительно расти", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая цена будет на масло в дальнейшем. Эксперты говорят, что стоимость этого продукта может повлиять даже на удорожание или удешевление нефти.