Этот продукт рекордно подорожает в Украине: почему и на сколько вырастут цены

Изменения в стоимости будут продолжаться и зимой

Большинство товаров на украинском рынке продолжают дорожать. К примеру, сливочное масло будет расти в цене из-за внутреннего спроса, а сахар — запрета экспорта со стороны Индии в другие страны.

Как сообщает finance.today.ua, Индия запретит заводам экспортировать сахар, начиная с октября – впервые за 7 лет. Отсутствие индийского сахара на мировом рынке, вероятно, повлечет за собой повышение базовых цен на биржах Нью-Йорка и Лондона.

Запрет экспорта будет в Украине до 15 сентября. Это сделано во избежание дефицита продукта.

Сахар старого урожая скоро закончится, а именно в ноябре, так что к этому времени ожидается рост стоимости товара на 2-3%. К тому же, зимой этот продукт нужно хранить, а стоимость электроэнергии только растет.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что скупать сахар с полок магазинов не нужно, ведь это создаст искусственный ажиотаж. При этом иметь дома пару килограмм в запасе не помешает, тем более если вы активно закрываете консервацию и готовите выпечку.

На сегодняшний день килограмм сахара в супермаркетах в среднем стоит 34,05 грн. В некоторых магазинах можно найти ценник и ниже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что цена на популярную ягоду взлетела до 150 гривен и это не предел.