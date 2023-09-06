Цей продукт рекордно подорожчає в Україні: чому та на скільки виростуть ціни

Зміни у вартості продовжуватимуться і взимку

Більшість товарів на українському ринку продовжують дорожчати. Наприклад, вершкове масло зростатиме в ціні через внутрішній попит, а цукор — заборону експорту зі сторони Індії до інших країни.

Як повідомляє finance.today.ua, Індія заборонить заводам експортувати цукор, починаючи з жовтня – уперше за 7 років. Відсутність індійського цукру на світовому ринку, ймовірно, спричинить підвищення базових цін на біржах Нью-Йорка та Лондона.

Заборона експорту буде в Україні до 15 вересня. Це зроблено з метою уникнення дефіциту продукту.

Цукор старого врожаю скоро закінчиться, а саме в листопаді, тож до цього часу очікується зростання вартості товару на 2-3%. До того ж взимку цей продукт треба зберігати, а вартість електроенергії тільки росте.

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пєндзін зазначив, що скуповувати цукор із полиць магазинів не потрібно, адже це створить лише штучний ажіотаж. При цьому мати вдома пару кілограм у запасі не завадить, тим більше якщо ви активно закриваєте консервацію і готуєте випічку.

На сьогодні кілограм цукру у супермаркетах у середньому коштує 34,05 грн. У деяких магазинах можна знайти цінник і нижче.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціна на популярну ягоду взлетіла до 150 гривень і це не межа.