Ціни на один з головних продуктів суттєво зростуть восени

Є лише одна причина

Хоча деякі товари протягом осені будуть дешевшати, але вершкове масло, навпаки, буде тільки дорожчати.

Як повідомляють експерти аналітичної платформи "Інфрагро", причиною зростання цін є збільшення внутрішнього попиту. За їхніми словами, виробництво масла в поточному році зросло, а експорт був вищим тільки в першому півріччі, в цілому по року він буде меншим.

Експерти підкреслили, що постачання масла в ЄС так і не розпочались. Однак не виключена можливість його імпорту з цього регіону в міжсезоння 2023-2024.

"Восени можливе подальше подорожчання масла в Україні. Проте не виключено, що і на світових ринках ціни на масло також можуть зрости. За таких умов подорожчання українського масла може бути ще більш суттєвим", – прогнозують аналітики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціна на популярну ягоду взлетіла до 150 гривень і це не межа.