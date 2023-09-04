Мінімальна ціна вже 6 гривень: вартість головного овоча в Україні буде падати надалі

Українські виробники змушені знижувати вартість

Хоча більшість сезонних овочів восени будуть дорожчати через закінчення дешевого продовольства, однак картопля, навпаки, дешевшатиме. Розраховувати на зростання цін на цей овоч точно найближчим часом чекати не варто.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, основною причиною для таких тенденцій послужив старт збиральних робіт в основних регіонах виробництва і, як наслідок, збільшення постачання картоплі на ринок.

Тож, станом на сьогодні, відпускні ціни на картоплю вже варіюються в межах 6-9 грн/кг ($0,16-0,25/кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Крім того, фермери кажуть, що покупці стали більш вимогливими до якості цієї продукції. Якщо торік без особливих зусиль вдавалося реалізовувати навіть дрібну картоплю, то зараз така продукція не дуже популярна. В основному відносно непогано продаються великі гуртові партії цієї продукції середнього калібру", — кажуть фахівці.

Вони додають, що наразі картопля на ринку України вже коштує в середньому на 10% дешевше, ніж в аналогічний торішній період.

До того ж учасники ринку налаштовані досить песимістично — з огляду на досить великі обсяги картоплі на ринку, розраховувати на зростання цін найближчим часом не доводиться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що здорожчання чекати й у одного з головних продуктів на столі українців — хліба.