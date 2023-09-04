Минимальная цена уже 6 гривен: стоимость главного овоща в Украине будет падать в дальнейшем

Украинские производители вынуждены снижать стоимость

Хотя большинство сезонных овощей осенью будут дорожать из-за окончания дешевого продовольствия, однако картофель, наоборот, будет дешеветь. Рассчитывать на рост цен на этот овощ точно в ближайшее время ждать не стоит.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, основной причиной таких тенденций послужил старт уборочных работ в основных регионах производства и, как следствие, увеличение поставок картофеля на рынок.

По состоянию на сегодня отпускные цены на картофель уже варьируются в пределах 6-9 грн/кг ($0,16-0,25/кг), что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Кроме того, фермеры говорят, что покупатели стали более требовательными к качеству этой продукции. Если в прошлом году без особого труда удавалось реализовывать даже мелкий картофель, то сейчас такая продукция не очень популярна. В основном относительно неплохо продаются крупные оптовые партии этой продукции среднего калибра", – говорят специалисты.

Они добавляют, что картофель на рынке Украины уже стоит в среднем на 10% дешевле, чем в аналогичный прошлогодний период.

К тому же участники рынка настроены пессимистично — учитывая достаточно большие объемы картофеля на рынке, рассчитывать на рост цен в ближайшее время не приходится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что подорожание ждать и у одного из главных продуктов на столе украинцев — хлеба.