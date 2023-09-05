Цены на один из главных продуктов существенно возрастут осенью

Есть только одна причина

Хотя некоторые товары в течение осени будут дешеветь, но сливочное масло, напротив, будет только дорожать.

Как сообщают эксперты аналитической платформы Инфрагро, причиной роста цен является увеличение внутреннего спроса. По их словам, производство масла в текущем году выросло, а экспорт был выше только в первом полугодии, в целом по году он будет меньше.

Эксперты подчеркнули, что поставки масла в ЕС так и не начались. Однако не исключена возможность его импорта из этого региона в межсезонье 2023-2024 годов.

"Осенью возможно дальнейшее подорожание масла в Украине. Однако не исключено, что и на мировых рынках цены на масло также могут возрасти. В таких условиях подорожание украинского масла может быть еще более существенным", – прогнозируют аналитики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что цена на популярную ягоду взлетела до 150 гривен и это не предел.