Мясо скоро вырастет в цене: когда украинцам ждать подорожания

Этот продукт прибавит в цене ближе к концу сезона

Большинство товаров на украинском рынке продолжают дорожать по разным обстоятельствам. Например, цена на сахар растет из-за дефицита в других странах, а мясо — из-за удорожания топлива и электроэнергии.

Как сообщает ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Наталья Копытец для сайта Today.ua, с начала лета стоимость говядины (гуляш и ребра) выросла на 0,9%. То есть, сейчас эти продукты продают по 245,16 гривны и 160,48 гривны.

Цены на мясо курицы в августе были:

Куриная тушка — 78,80 гривны;

Филе — 148,27 гривны;

Бедра и голени – 100,45 гривны и 74,95 гривны.

"В августе по сравнению с 1 июня произошло прогнозируемое учеными Института аграрной экономики незначительное удорожание отдельных видов свинины. Так, свиные ребра, подбрюшна, ошеек, лопатка прибавили в цене. В то же время свиная грудина и соленое сало стали дешевле", — отметила эксперт.

Ожидается, что цены на мясо останутся почти такими, как были в августе, а в октябре-ноябре они повысятся на 5% из-за увеличения производственных затрат: удорожания топлива, электроэнергии и кормов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что стоимость главного овоща будет падать до неведомых показателей.