Цена опустилась до небывалого уровня: главный овощ в Украине будет стремительно дешеветь в дальнейшем

Сейчас рынок просто "завален" этой продукцией

В Украине стремительно продолжает падать цена на картофель. В начале сентября минимальная стоимость этого овоща составляла 6 гривен. Та же ситуация происходит и с морковью. Фермеры опускают цены на овощ до небывалого низкого уровня.

Как сообщают аналитики с сайта EastFruit, в настоящее время торгово-закупочная деятельность на рынке моркови остается малоактивной, в то время как фермерам необходимо продать достаточно большие объемы этой продукции средних сортов, что не подлежит длительному хранению.

На украинском рынке морковь стоит 7-12 гривен, что в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Эксперты говорят, что в последние несколько недель на рынке моркови сохраняется избыток продукции. Этот овощ продают от случая к случаю и очень небольшими партиями.

"Кроме того, покупатели нередко настаивают на снижении цен, ссылаясь на обилие предложения моркови на рынке", — говорится на сайте.

В настоящее время морковь в Украине уже стоит в среднем на 40% дешевле, чем в начале осени 2022 года.

К тому же фермеры уверены, что улучшение ситуации не произойдет, потому что предложение моркови на рынке очень велико. Отгружать овощ пока невозможно, поскольку сейчас есть невысокие темпы реализации этого продукта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что "сладкий" продукт будет дорожать в Украине из-за запрета экспорта со стороны Индии.