Цена поднялась уже на 40%: будет ли осенью дорожать один из главных овощей

Сначала он стремительно подешевел, но стоимость снова начала расти

Сезон дешевого продовольствия заканчивается и поэтому большинство овощей и фруктов начинают дорожать. В этот список попали голубика и тепличный помидор. В первом и втором варианте цена увеличится из-за сокращения предложения.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, на сегодняшний день комбинаты готовы отгружать тепличный томат не дешевле 15-25 грн/кг ($0,41-0,68/кг), что в среднем на 37% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Аналитики уверены, что причиной удорожания этой продукции является сокращение предложения.

"Также из-за сильной жары многие украинские производители потеряли значительную часть урожая грунтовых томатов. В то же время спрос на эту продукцию как со стороны местных оптовых компаний, так и розничных сетей достаточно высок, что также оказывает поддержку ценовому росту в этом сегменте", — добавляют специалисты.

В то же время, по словам экспертов, тепличные томаты в Украине сегодня стоят в среднем на 20% дешевле, чем в конце августа прошлого года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые эксперты уверены, что осенью не предполагается резкого повышения цен.