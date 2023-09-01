Ціна піднялась вже на 40%: чи буде восени дорожчати один з головних овочів

Спочатку він стрімко дешевшав, але вартість знову почала зростати

Сезон дешевого продовольства закінчується і тому більшість овочі та фруктів починають дорожчати. В цей список потрапили лохина та тепличний помідор. У першому та другому варіанті ціна збільшиться через скорочення пропозиції.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, на сьогодні комбінати готові відвантажувати тепличний томат не дешевше 15-25 грн/кг ($0,41-0,68/кг), що в середньому на 37% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Аналітики впевнені, що причиною подорожчання цієї продукції є скорочення пропозиції.

"Також, через сильну спеку багато українських виробників втратили значну частину врожаю ґрунтових томатів. Водночас попит на цю продукцію як з боку місцевих оптових компаній, так і роздрібних мереж доволі високий, що також надає підтримку ціновому зростанню в цьому сегменті", — додають фахівці.

Водночас, за словами експертів, тепличні томати в Україні сьогодні коштують в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці серпня минулого року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі експерти впевнені, що восени не передбачається різкого підвищення цін.