Ціна опустилась до небувалого рівня: головний овоч в Україні стрімко дешевшатиме надалі

Зараз ринок просто "завалений" цією продукцією

В Україні стрімко продовжує падати ціна на картоплю. На початку вересня мінімальна вартість цього овоча складала 6 гривень. Та сама ситуація відбувається і з морквою. Фермери опускають ціни на овоч до незнано низького рівня.

Як повідомляють аналітики з сайту EastFruit, наразі торговельно-закупівельна діяльність на ринку моркви залишається малоактивною, тоді як фермерам необхідно продати досить великі обсяги цієї продукції середніх сортів, що не підлягає тривалому зберіганню.

На українському ринку морква коштує 7-12 гривень, що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Експерти кажуть, що останні кілька тижнів на ринку моркви зберігається надлишок продукції. Цей овоч продають "від випадку до випадку" та дуже невеликими партіями.

"Крім того, покупці нерідко наполягають на зниженні цін, посилаючись на велику кількість пропозиції моркви на ринку", — мовиться на сайті.

Наразі морква в Україні вже коштує в середньому на 40% дешевше, ніж на початку осені 2022 року.

До того ж фермери впевнені, що поліпшення ситуації не відбудеться, бо пропозиція моркви на ринку дуже велика. Відвантажувати овоч поки не можливо, оскільки зараз є невисокі темпи реалізації цього продукту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що "солодкий" продукт буде дорожчати в Україні через заборону експорту зі сторони Індії.