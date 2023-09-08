М’ясо скоро виросте у ціні: коли українцям чекати на подорожчання

Цей продукт додасть у ціні ближче до кінця сезону

Більшість товарів на українському ринку продовжують дорожчати через різні обставини. Наприклад, ціна на цукор зростає через дефіцит в інших країнах, а м'ясо — через здорожчання палива та електроенергії.

Як повідомляє провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Наталія Копитець для сайту Today.ua, від початку літа вартість яловичини (гуляш та ребра) зросла на 0,9%. Тобто зараз ці продукти продають по 245,16 гривні та 160,48 гривні.

Ціни на м'ясо курки у серпні були:

Куряча тушка — 78,80 гривень;

Філе — 148,27 гривні;

Стегна та гомілки — 100,45 гривні та 74,95 гривні.

"У серпні порівняно з 1 червня відбулося прогнозоване науковцями Інституту аграрної економіки незначне здорожчання окремих видів свинини. Так, свинячі ребра, підчеревина, ошийок, лопатка додали в ціні. Водночас свиняча грудина та солене сало стали дешевшими", — зазначила експертка.

Очікується, що ціни на м'ясо залишаться майже такими ж, як були у серпні, а у жовтні-листопаді вони підвищаться на 5% через збільшення виробничих витрат: здорожчання пального, електроенергії та кормів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вартість головного овоча падатиме до незнаних показників.