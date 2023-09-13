Ціна зросла на 42%: чи будуть в Україні підвищувати вартість кавунів

Наразі ціна цього товару складає 8-15 гривень

Протягом вересня тепличний помідор все надалі дорожчає і його вартість складає 20-30 гривень. Окрім того, ціни на сезонні продукти також будуть зростати, наприклад, на кавун.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, фермери пояснюють 2 причини зростання цін у цьому сегменті — дисбаланс попиту і пропозиція на ринку. Попри істотне подорожчання, кавуни коштують в середньому на 50% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на кавуни тільки за минулий тиждень в українських господарствах зросли в середньому на 42%, і сьогодні фермери готові вести відвантаження цих баштанних по 8-15 грн/кг ($0,05-0,12/кг) залежно від якості та регіону виробництва.

"Після завершення сезону реалізації середніх сортів пропозиція кавуна різко знизилася, оскільки у багатьох виробників у поточному сезоні виникли проблеми з урожайністю пізніх сортів кавуна. А ось попит на продукцію в останні 2 тижні продовжує стрімко зростати", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка ціна буде на олію надалі. Експерти кажуть, що на вартість цього продукту може вплинути навіть здорожчання чи здешевшання нафти.