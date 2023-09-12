Ціна і попит на тепличний овоч продовжують рости: невтішний прогноз від аналітиків

Хоча цей товар дорожчає, але він все одно дешевше, аніж на початку вересня минулого року

В Україні йде тенденція на здорожчання сезонних овочів. Наприклад, на початку вересня тепличний помідор здорожчав на 37%, тобто його ціна коливалась в межах 15-25 гривень, а вже зараз вартість піднялась на 26% — 20-30 гривень.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, головною причиною чергового подорожчання стало скорочення пропозиції томату в українських тепличних комбінатах. Водночас кількість помідора з відкритого ґрунту впала до мінімуму, оскільки багато господарств сьогодні фактично завершили сезон продажів такого товару.

З початку поточного тижня ця продукція в українських тепличних комбінатах стала дорожчою в середньому на 26%. Сьогодні виробники готові відвантажувати тепличний томат по 20-30 грн/кг ($0,55-0,82/кг).

За даними аналітиків, виробники підвищують свої ціни на томат через активізацію попиту. Дедалі більшу зацікавленість у придбанні томату почали проявляти місцеві роздрібні мережі та гуртові компанії.

"Попри чергове подорожчання, тепличні томати в Україні наразі все ж коштують у середньому на 29% дешевше, ніж на початку вересня 2022 року", — додають експерти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка ціна буде на олію надалі. Експерти кажуть, що на вартість цього продукту може вплинути навіть здорожчання чи здешевшання нафти.