Ціни на нафту можуть влипнути на вартість олії в Україні: чи варто чекати на здорожчання

Протягом року постійно коливались ціни на овочі, м'ясо і крупи, а от є один продукти, на який майже не змінювали цінник

В Україні прогнозується здорожчання продуктів восени, зокрема це стосується солі, цукру та борошна. А от вартість олії може залежати від багатьох обставин, навіть від здорожчання чи здешевшання нафти на ринку.

Як повідомляє експертка у галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук у "Дзеркало тижня", олія один з двох продуктів, які порівняно з липнем 2022-го трохи подешевшали. Нині середня ціна по Україні становить 65 грн/літр проти 70 грн у липні 2022-го.

Виробники на українському ринку не беруться прогнозувати ймовірну вартість олії, бо на ціноутворення можуть вплинути різні обставини. Наприклад, як буде змінюватись ціна нафти — кожне зростання вартості бареля нафти на 10 дол. призводить до зростання вартості тонни олії на 30–50 дол.

"Чи варто чекати неприємних сюрпризів від олії? Швидше, ні, ніж так. Однак треба пам’ятати, що не завжди високий рівень пропозиції визначає ціну на полиці", — мовиться на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у жовтні-листопаді ціни на м’ясо в Україні підвищаться на 5%. Експерти пояснюють це збільшенням виробничих витрат: подорожчанням палива, електроенергії та кормів.