Готуйте гаманці: в Україні дорожчають продукти першої необхідності

Поки що зростання незначне, але тенденція однозначна

В Україні дорожчають продукти, зокрема очікується, що восени значно зростуть ціни на вершкове масло. Крім того, "поповзла вгору" вартість таких продуктів, як сіль, цукор та борошно.

Про зростання цін свідчать дані порталу "Мінфін". Подорожчання помітне при порівнянні вартості минулого місяця і зараз.

Дорожчає цукор, який вживають практично у кожному українському домі. Станом на 8 вересня його вартість зросла до 34,52 грн/кг. Зростання цін поки незначне (середньомісячна ціна серпня була на рівні 34,46 грн/кг, проте експерти прогнозують, що цукор дорожчатиме і далі. Цукор старого врожаю закінчиться у листопаді, тож до цього часу очікується зростання його вартості на 2-3%.

Зростають ціни й на сіль. Морська харчова сіль подорожчала з 31,81 грн/кг до 32,00 грн/кг. Вартість коливається в залежності від торгової мережі: від 28,50 грн/кг (Варус) до 37,60 грн/кг (МегаМаркет).

Дорожчає і пшеничне борошно, наприклад, борошно торгової марки "Хуторок" зараз коштує 22,32 грн/кг. Двокілограмова пачка такого ж борошна коштує 43,81 грн, тоді як минулого місяця її можна було придбати за 42,83 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у жовтні-листопаді ціни на м’ясо в Україні підвищаться на 5%. Експерти пояснюють це збільшенням виробничих витрат: подорожчанням палива, електроенергії та кормів.