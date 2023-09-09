Готовьте кошельки: в Украине дорожают продукты первой необходимости

Пока рост незначительній, но тенденция однозначна

В Украине дорожают продукты, в частности ожидается, что осенью значительно вырастут цены на сливочное масло. Кроме того, "поползла вверх" стоимость таких продуктов, как соль, сахар и мука.

О росте цен свидетельствуют данные портала "Минфин". Подорожание заметно при сравнении стоимости в прошлом месяце и сейчас.

Дорожает сахар, который употребляют практически в каждом украинском доме. По состоянию на 8 сентября, его стоимость выросла до 34,52 грн/кг. Рост цен пока незначительный (среднемесячная цена августа была на уровне 34,46 грн/кг, однако эксперты прогнозируют, что сахар будет дорожать и дальше. Сахар старого урожая закончится в ноябре, так что к этому времени ожидается рост его стоимости на 2-3%.

Растут цены и на соль. Морская пищевая соль подорожала с 31,81 грн/кг до 32,00 грн/кг. Стоимость колеблется в зависимости от торговой сети: от 28,50 грн/кг (Варус) до 37,60 грн/кг (МегаМаркет).

Дорожает и пшеничная мука, например мука торговой марки "Хуторок" сейчас стоит 22,32 грн/кг. Двухкилограммовая упаковка такой же муки стоит 43,81 грн, тогда как в прошлом месяце ее можно было приобрести за 42,83 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в октябре-ноябре цены на мясо в Украине повысятся на 5%. Эксперты объясняют это увеличением производственных затрат: удорожанием топлива, электроэнергии и кормов.