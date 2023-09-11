Цены на нефть могут повлиять на стоимость масла в Украине: стоит ли ждать подорожания

В течение года постоянно колебались цены на овощи, мясо и крупы, а вот есть один продукт, на который почти не меняли ценник

В Украине прогнозируется подорожание продуктов осенью, в частности, это касается соли, сахара и муки. А вот стоимость растительного масла может зависеть от многих обстоятельств, даже от удорожания или удешевления нефти на рынке.

Как сообщает эксперт в области сельского хозяйства информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук в "Зеркало недели", масло одно двух из продуктов, которые по сравнению с июлем 2022-го немного подешевели. Сегодня средняя цена по Украине составляет 65 грн/литр против 70 грн в июле 2022-го.

Производители на украинском рынке не берутся прогнозировать вероятную стоимость масла, потому что на ценообразование могут повлиять разные обстоятельства. К примеру, как будет изменяться цена нефти — каждый рост стоимости барреля нефти на 10 дол приводит к росту стоимости тонны растительного масла на 30–50 дол.

"Стоит ли ожидать неприятных сюрпризов от масла? Скорее, нет, чем да. Однако надо помнить, что не всегда высокий уровень предложения определяет цену на полке ", — говорится на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в октябре-ноябре цены на мясо в Украине повысятся на 5%. Эксперты объясняют это увеличением производственных затрат: подорожанием топлива, электроэнергии и кормов.