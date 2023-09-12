Цена и спрос на тепличный овощ продолжают расти: неутешительный прогноз от аналитиков

Хотя этот товар дорожает, но он все равно дешевле, чем в начале сентября прошлого года

В Украине идет тенденция подорожания сезонных овощей. К примеру, в начале сентября тепличный помидор подорожал на 37%, то есть его цена колебалась в пределах 15-25 гривен, а уже сейчас стоимость поднялась на 26% — 20-30 гривен.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, главной причиной очередного удорожания стало сокращение предложения томата в украинских тепличных комбинатах. В то же время количество помидора с открытой почвы упало до минимума, поскольку многие хозяйства сегодня фактически завершили сезон продаж такого товара.

С начала текущей недели эта продукция в украинских тепличных комбинатах стала дороже в среднем на 26%. Сегодня производители готовы отгружать тепличный томат по 20–30 грн/кг ($0,55–0,82/кг).

По данным аналитиков, производители повышают свои цены на томат из-за активизации спроса. Все больший интерес к приобретению томата начали проявлять местные розничные сети и оптовые компании.

"Несмотря на очередное подорожание, тепличные томаты в Украине все же стоят в среднем на 29% дешевле, чем в начале сентября 2022 года ", — добавляют эксперты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая цена будет на масло в дальнейшем. Эксперты говорят, что на стоимость этого продукта может повлиять даже удорожание или удешевление нефти.