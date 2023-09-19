В Украине может быть дефицит некоторых овощей: будут ли они дорожать в ближайшее время

На украинском рынке увеличилось количество фермеров-новичков

Большинство овощей в Украине в ближайшее время будут дорожать. Увеличение стоимости продуктов будет из-за большого спроса, экспорта и стоимости топлива и электроэнергии. Кроме того, на удорожание товара повлияет и его нехватка.

Как сообщает руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев в своей колонке на AgroTimes, рост урожая овощей борщового набора произойдет на 10%. Он добавляет, что большой процент овощей борщового набора, в некоторых случаях до 50%, будет непригоден для длительного хранения.

Поскольку выращиванием овощей в этом году занялись многие новые фермеры, не вся продукция будет качественной. И с начала весны 2024 года и в течение следующих 3-4 месяцев дефицит может ощущаться практически по всем позициям овощей, возможно, кроме картофеля.

"Но следует отметить, что производством овощей занялись в этом году не только профессиональные производители, но и новички. Как результат, не следует ожидать, что все овощи, которые соберут в Украине, в этом году будут качественными", – отметил эксперт.

Большинство товаров борщового набора (капуста, свёкла, картофель, морковь, лук, помидоры, зелень) будут непригодны для длительного хранения.

"То есть, к Новому Году проблем с предложением основных позиций овощей борщового набора на внутреннем рынке Украины почти не будет, причин существенного роста цен также не будет. Но уже с начала весны 2024 года и в течение следующих 3-4 месяцев дефицит может ощущаться практически по всем позициям овощей, возможно, кроме картофеля", – спрогнозировал Александр Хорев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заканчивается сезон малины и этот товар будет дорожать.