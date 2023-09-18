Овощи подешевели почти на 26%: на какие продукты изменилась цена в Украине

Национальный банк Украины озвучил прогноз

Некоторые аналитики на украинском рынке прогнозируют, что овощи осенью будут только дорожать и на это есть несколько причин. Однако у других противоположное мнение — эти товары подешевеют.

Как говорится в комментарии Национального банка Украины, причиной снижения цен стали темпы годовой инфляции, которые замедлились с 11,3 до 8,6%. Овощная агропродукция подешевела на 25,7%.

Скорость роста цен оказалась существенно ниже траектории прогнозирования в "Инфляционном отчете" за июль текущего года.

"Это спровоцировано высоким объемом предложений сырых пищевых продуктов, в том числе овощей и фруктов из нового урожая — темпы роста стоимости такого "сырья" стремительно упали до 3,4% в годовом измерении", — говорится в сообщении.

В частности, овощная агропродукция подешевела на 25,7%, благодаря расширению количества предложений просела стоимость овощей в потребительском наборе, а также бахчевых культур вследствие благоприятных погодных условий и наращивания сельхозпроизводства в некоторых регионах.

Кроме того, перестали дорожать и алкогольные напитки, что не связано с "новым урожаем", а вызвано лишь замедленным ростом производственных затрат на фоне давления со стороны "теневого бизнеса".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ближайшее время будет дорожать популярный продукт.