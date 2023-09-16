В Украине дорожает популярный продукт: потянет вверх цены на целую группу товаров

Покупательная способность украинцев на фоне войны снизилась

В Украине не только дорожают сезонные овощи, но также в сентябре производители поднимут цены на сырое молоко. Это не может не отразиться на стоимости готовой продукции.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета ДК "Молочный альянс" Сергей Вовченко в комментарии AgroPortal.ua. Он отметил, что в связи с этим усложнится ситуация для переработчиков молока.

По словам Вовченко, в сентябре производители молока поднимут стоимость на 50 копеек за литр. Однако поднимать цену на готовую продукцию проблематично из-за низкой покупательной способности населения.

Молоко и молочные продукты очень популярны в Украине и подорожание сырья повлечет за собой рост цен на сливочное масло, сыры, творог и всю молочную продукцию. Однако эксперт считает, что с началом отопительного сезона покупать эти продукты станут еще меньше. Причина в том, что вырастут суммы в платежках и украинцы будут экономить на еде, чтобы оплатить тепло, газ и электричество. Поэтому ситуация для украинских переработчиков молока будет непростой.

Стоит отметить, что хотя продовольственная инфляция на сегодня составляет около 13% — это почти вполовину меньше, чем в прошлом, ряд продуктов осенью подорожает. Это не только молочка, но также овощи и фрукты, яйца, сахар и мясо.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько в Украине стоит морковь. Аналитики также дали прогноз по ценам на нее в ближайшее время.