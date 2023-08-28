Подорожает ли рис в Украине?

На мировом рынке риса неспокойно. Что происходит в Украине

Цены на рис бьют рекорды. Крупнейший производитель риса в мире, Индия, запретил экспорт некоторых популярных сортов. На биржах началась небольшая паника, через месяц цена побила 12-летний рекорд. Как это отразится на украинском рынке?

Наш рынок риса сильно зависит от импорта. По данным аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светланы Литвин, до вторжения Украина выращивала лишь треть потребления, что примерно составляло 50 000 тонн. В то время как 80 000 тонн мы закрывали импортом.

Чуть ли не весь этот объем контролируют две страны. За время полномасштабной войны, с марта 2022 по июнь 2023 Индия отправила на наш рынок 34 500 тонн риса на сумму $26,2 млн. Это 30% общего импорта в натуральном выражении и 29% в денежном. Чуть больше риса за это время привезли из Китая: 37 700 тонн (33%) на $29,5 млн (33%). За первое полугодие этого года Украина импортировала 33 000 тонн риса.

Индия запретила экспорт определенных сортов риса 20 июля. Это мгновенно взвинтило цены. Главный индикатор мирового рынка, тайский белый рис 5% начал дорожать. По данным Bloomberg за неделю он подорожал на 7% до $572 за тонну. Цена продолжала расти еще несколько недель, сейчас немного упала. Текущая цена по информации Тайской ассоциации экспортеров риса снизилась до $536 за тонну. Литвин уверена, что это отразится и на украинском рынке. Согласен и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он ожидает, что цена риса в Украине вырастет на 12-13% до конца года.

Украинские производители получили шанс неплохо заработать? Не факт.

Выращиванием риса в Украине до войны занимались в Одесской и Херсонской области. Суммарно эти области в 2021 году вырастили 50 000 тонн. Часть Херсонской области оккупирована, соответственно, Украина еще в прошлом году потеряла возможность выращивать рис на этих территориях. вероятность выращивать эту культуру на этих землях минимальна, — объясняет Светлана Литвин, т.е. В 2023 году ситуация в Одесской области немного улучшилась и ожидается производство на уровне около 10-12 000 тонн.

Килийский район Одесской области — главная рисовая "кормушка" для всей Украины. "Камолино-Холдинг" основанный Сергеем Гушаном, является одной из компаний, занимающихся выращиванием риса на протяжении 23 лет. В текущем году компания засадила на своих полях более 600 га этой культуры. Высокие цены – возможность заработать немного больше? Глущан не согласен.

Рис — сложная культура в выращивании, на урожайность влияет много факторов. Поскольку до начала сбора рисовых культур остается значительный период времени, прогнозировать что-то заранее невозможно. Сбор, который планируем начать через 2-3 недели, продлится до конца ноября. не пройдет процесс сушки, предусмотреть количество, качество и цены на продукцию невозможно», – объясняет Гушан.