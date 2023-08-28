Чи подорожчає рис в Україні?

На світовому ринку рису неспокійно. Що відбувається в Україні

Ціни на рис б’ють рекорди. Найбільший виробник рису в світі, Індія, заборонив експорт деяких популярних сортів. На біржах почалась невеличка паніка, за місяць ціна побила 12-річний рекорд. Як це вплине на український ринок?

Наш ринок рису сильно залежить від імпорту. За даними аналітикині Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлани Литвин, до вторгнення Україна вирощувала лише третину споживання, що приблизно становило 50 000 тонн. Тоді як 80 000 тонн ми закривали імпортом.

Ледь не весь цей обсяг контролюють дві країни. За час півномасштабної війни, з березня 2022 року по червень 2023 року Індія відправила на наш ринок 34 500 тонн рису на суму $26,2 млн. Це 30% загального імпорту в натуральному вираженні та 29% у грошовому. Трохи більше рису за цей час завезли з Китаю: 37 700 тонн (33%) на $29,5 млн (33%). За перше півріччя цього року Україна імпортувала 33 000 тон рису.

Індія заборонила експорт певних сортів рису 20 липня. Це миттєво впинуло на ціни. Головний індикатор світового ринку, тайський білий рис 5% почав дорожчати. За даними Bloomberg за тиждень рис здорожчав на 7% до $572 за тону. Ціна продовжувала зростати ще кілька тижнів, зараз трохи впала. Поточна ціна за інформацією Тайської асоціації експортерів рису, знизилась до $536 за тону. Литвин зазначає, що це вплине і на український ринок. Згоден і виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він очікує, що ціна рису в Україні зросте на 12-13% до кінця року.

Українські виробники отримали шанс непогано заробити? Не факт.

"Вирощуванням рису в Україні до війни займалися у Одеській та Херсонській області. Сумарно ці області у 2021 році виростили 50 000 тонн. Частина Херсонської області окупована, відповідно, Україна ще минулого року втратила можливість вирощувати рис на цих територіях. А після підриву Каховської ГЕС подальша ймовірність вирощувати цю культуру на цих землях мінімальна, — пояснює Світлана Литвин. Тобто залишилася лише Одеська область, яка у 2022 році виростила лише близько 4 000 тонн, що було пов’язано з невизначеністю на початку війни та переорієнтацією на інші більш пріоритетні культури. В 2023 році ситуація в Одеській області трішки покращилася і очікується виробництво на рівні близько 10-12 000 тонн".

Кілійський район, що на Одещині — головна рисова "годівниця" для всієї України. "Камоліно-Холдинг" заснований Сергієм Гушаном, є однією з компаній, яка займається вирощуванням рису впродовж 23 років. В поточному році компанія засадила на своїх полях понад 600 гектарів цієї культури. Високі ціни — нагода заробити трохи більше? Глущан не погоджується.

"Рис — складна культура у вирощуванні, на врожайність впливає багато чинників. Оскільки до початку збору рисових культур залишається значний період часу, прогнозувати щось наперед неможливо. Збір, який плануємо розпочати через 2-3 тижні, триватиме аж до кінця листопада. Тому допоки рис не пройде процес сушіння, передбачити кількість, якість та ціни на продукцію неможливо", – пояснює Гушан.