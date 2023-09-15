Плохая новость для курильщиков: в Украине поднимут цены на сигареты

Украинским курильщикам придется платить еще больше

В Украине в очередной раз подорожают сигареты, поскольку Кабмин намерен увеличить акциз еще на 20%.

Как сообщил народный депутат и член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в своем telegram-канале, об этом говорится в проекте госбюджета на 2024 год.

В частности, в проекте содержится идея поднять специфическую ставку акциза на сигареты с фильтром и без фильтра в 2024 году с 1 567,64 грн до 1 881,17 грн за 1000 штук.

Также речь идет об увеличении минимального налогового обязательства по уплате акцизного налога с 2 097,12 грн до 2 516,54 грн за 1000 сигарет. Таким образом оба показателя планируют увеличить на 20%, что непременно скажется на стоимости продукции в продаже.

В свою очередь акцизы на алкоголь поднимать не собираются и они останутся на уровне 2023 года, то есть 133,31 грн за 1 литр 100% спирта для ликеро-водочных изделий и 59,82 грн за литр 100% спирта для пива.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, куда в 2024 году будут направлены государственные средства. Основной статьей расходов, как и ожидалось, станет оборонная сфера, однако вырастут также расходы на социальную сферу.