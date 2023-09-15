Погана новина для курців: в Україні піднімуть ціни на цигарки

Українським курцям доведеться платити ще більше

В Україні вкотре подорожчають цигарки, оскільки Кабмін має намір збільшити акциз ще на 20%.

Як повідомив народний депутат та член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк у своєму telegram-каналі, про це йдеться у проєкті держбюджету на 2024 рік.

Зокрема, у проєкті міститься ідея підняти специфічну ставку акцизу на цигарки з фільтром та без фільтра у 2024 році з 1 567,64 грн до 1 881,17 грн за 1000 штук.

Також йдеться про збільшення мінімального податкового зобов’язання щодо сплати акцизного податку з 2 097,12 грн до 2 516,54 грн за 1000 цигарок. Таким чином, обидва показники планують збільшити на 20%, що неодмінно позначиться на вартості продукції у продажу.

Своєю чергою, акцизи на алкоголь підіймати не збираються і вони залишаться на рівні 2023 року, тобто 133,31 грн за 1 літр 100% спирту для лікеро-горілчаних виробів і 59,82 грн за літр 100% спирту для пива.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, куди у 2024 році будуть направлені державні кошти. Основною статтею видатків, як і очікувалося, стане оборонна сфера, проте зростуть також витрати на соціальну сферу.