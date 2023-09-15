Серіали, оборона, але не вибори. На що Україна витрачатиме гроші у 2024-му, аналізуємо проект бюджету

У наступному році зростуть мінімальні зарплати та пенсії, заодно підвищивши податки ФОПам

Уряд ухвалив проєкт головного фінансового документа країни, за яким Україна житиме наступний 2024 рік. Держбюджет вже подано до Верховної Ради, його мають розглянуті у першому читанні найближчим часом. Ключовим акцентом цього проєкту є оборона й безпека, на це виділяють на 113 млрд грн більше, ніж цього року.

У наступному році зростуть мінімальні пенсії та зарплати. Щедрим буде фінансування телемарафону, серіалів, а ось на вибори грошей не заклали.

Головні цифри та ключові видатки

Документ вже є на сайті парламенту. Зростання реального ВВП очікується на рівні 5%, номінального – до 7,8 трлн грн, йдеться в прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку, на яких ґрунтується проєкт бюджету. Окрім цього:

Власні доходи загального фонду бюджету становлять 1 трлн 560 млрд грн.

Видатки загального фонду — 3 трлн 108 млрд грн.

Дефіцит закладено на рівні 1,6 трлн грн, складає близько 20,4% прогнозного ВВП. Уряд профінансує дефіцит бюджету через розміщення ОВДП (на 421,6 млрд грн) та зовнішні запозичення (1,77 трлн грн).

Прогноз щодо ВВП на 2024 рік. Скріншот з пояснювальної записки

Ключові видатки:

на безпеку і оборону – 1,69 трильйона гривень (+113 мільярдів у порівнянні з поточним роком);

(+113 мільярдів у порівнянні з поточним роком); на соціальну сферу – 469 мільярдів (+25 мільярда);

– 469 мільярдів (+25 мільярда); на медицину – 202 мільярда (+24 мільярди);

– 202 мільярда (+24 мільярди); на освіту – 179 мільярдів (+23 мільярди);

– 179 мільярдів (+23 мільярди); на підтримку ветеранів — 14,3 мільярда.

Прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що основний акцент бюджету — фінансування всіх потреб сил оборони. Прибрали капітальні видатки, окрім тих, що мають забезпечити фундамент для післявоєнного розвитку економіки. Для цього у резервному фонді будуть передбачені кошти для проєктів швидкого відновлення — критичної інфраструктури, доріг і мостів.

Головний редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко зі скептикою поставився до, на його думку, надто оптимістичних прогнозів, назвавши у Facebook проєкт держбюджету "фабрикою здійснення бажань".

"Доходи: 1,746 трлн грн (зростання до 23-го — +31%). Видатки: 3,308 трлн грн (+25%). Дефіцит: 1,531 трлн грн (+16,7%). Коли я дивлюсь на параметри Бюджету 2024, то прямо візуалізується, що наш Уряд (читай — Зеленський) до держфінансів відноситься як моя 5-річна донька. Стефа заходить з 20 євро в магазин, бере 3 іграшки на 70 євро, підходить з ними на касу, кладе 20 євро і впевнено каже: "Тато, мені дійсно дійсно дійсно дійсно все це треба, а ти ж багатий, доплати останній останній раз". А що я? Плачу.Хто у нашому світі тато, ви й без мене знаєте", — пише Давиденко.

Гроші на оборону

Кошти на оборону складуть 1692,6 млрд грн, що складає 21,6% ВВП. Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що передбачені видатки на виробництво зброї в Україні у сумі 55,8 млрд грн (+4 млрд).

Збільшуються видатки на підтримку ветеранів: 13,6 млрд грн, що в 2 рази більше, ніж було закладено у цьому році. Підтримка надаватиметься через такі основні інструменти: здійснення усіх видів реабілітації та професійної адаптації – 2,6 млрд грн (в 5 разів більше, ніж у цьому році), впровадження інституту помічника ветерана — 3,8 млрд грн, забезпечення житлом – 5,78 млрд грн.

Грошей на вибори-2024 немає

У державному бюджеті на 2024 рік коштів на вибори не передбачено, заявив Шмигаль на пресконференції 15 вересня. Він підкреслив, що його позиція щодо виборів збігається з позицією президента: наразі немає юридичних механізмів і розуміння, як провести вибори в умовах повномасштабної війни.

"Для нас основне — визнання результатів виборів… Якщо ми зможемо з партнерами це забезпечити, тоді можна про цю тему говорити, досліджувати, шукати виходи і варіанти", — наголосив він.

До слова, на 45 млн грн скоротили суму на фінансування політичних партій. Наступного року на це спрямують 840,5 млн грн.

Мінімальну пенсію і ЗП підвищать

Заплановано підвищення мінімальних пенсій і зарплат:

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень;

на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень; з 1 січня 2024 року мінімальну заплату підвищать до 7100 гривень, з 1 квітня — 8000 гривень (+19,4 %);

підвищать до гривень, з 1 квітня — (+19,4 %); мінімальну пенсію підвищать з 2 093 грн до 2361 грн.

Відповідно, збільшиться сума податків — ФОПи платитимуть більший податок ЄСВ, оскільки його розмір залежить від рівня мінімальної зарплати. А для тих ТОВ, які за різними причинами можуть бути прив'язані до цього числа, зростуть ЄСВ, ПДФО і військовий збір.

1,7 млрд на марафон, "Раду" і серіали

Телемарафон "Єдині новини" продовжуватиме існувати, зокрема на державний канал "Рада" та газету "Голос України" додали ще 5,4 млн, загалом ця сума становить 198,3 млн. На виробництво серіалів заклали 1,5 млрд (на 400 млн менше, ніж у цьому році). Загалом 1,7 млрд грн.

Звідки Україна братиме на це кошти

Видатки бюджету перевищуватимуть доходи. Проєкт передбачає власні доходи загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатки загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн.

Від НБУ (не від облігацій) у 2024 році заплановані надходження щонаменше 17,7 млрд грн, пояснює нардеп Ярослав Железняк. Від приватизації планують зібрати 4 млрд грн (порівняно з 6 млрд в 2023). По інших статтях:

Податок на доходи фізосіб 313,1 млрд грн

Податок на прибуток підприємств 173,5 млрд грн

Рентна плата 54,9 млрд грн, в т.ч.:

Рента за лісові ресурси 433,2 млн грн

Рента за водокористування 781,2 млн грн

Рента за видобування та користування надрами 51,04 млрд

Рента за радіочастоти 2,2 млрд грн

Рента за транспортування 388,8 млн грн

Акцизний податок 98,8 млрд грн

Частина чистого прибутку та дивіденди держпідприємств: 66,1 млрд

ПДВ 753,3 млрд грн

Ввізне мито 44,1 млрд грн

Азартні ігри (ліцензії) 1,05 млрд грн.

Надходження від бюджетних установ 46,9 млрд

Так, зокрема, у проєкті бюджету йдеться, що пропонується збільшити специфічну ставку акцизу на цигарки з фільтром та без фільтра з 1 567,64 грн до 1 881,17 грн за 1000 штук. Крім того, зросте мінімальне податкове зобов'язання щодо сплати акцизного податку також на 20% — з 2 097,12 грн. до 2 516,54 грн. за 1000 штук. Це означає підвищення цін на цигарки щонайменше на 10 грн за пачку.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на безпеку країни виділять не менше ніж у 2023 році, тобто 1 трлн 600 млрд гривень мінімум.

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