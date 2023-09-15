Виборів у 2024 році не буде: нардеп звернув увагу на проект бюджету

Одна важлива деталь зняла всю інтригу з питання, що обговорюється в Україні

Кабмін затвердив проект бюджету на 2024 рік і в ньому не передбачено витрат на вибори, з чого випливає, що їх проведення не планується наступного року.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. Він зазначив, що у 2019 році на цю процедуру виділяли кілька мільярдів гривень.

"Все, інтрига знята: витрати на вибори наступного року не передбачені. Коли у 2019 році були вибори, бюджет ЦВК складав 4 млрд. грн", — написав він.

Водночас, варто зазначити, що протягом року до бюджету можуть вносити правки. Раніше президент України Володимир Зеленський говорив про те, що однією з умов проведення виборів є надання на них західними партнерами 5 млрд. У зв’язку з цим не можна однозначно сказати, що виборів у 2024 році не буде.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вибори в Україні можуть провести у режимі онлайн. Зеленський вказав на кілька важливих нюансів у такому разі. Він вважає за важливе, щоб кожен зміг проголосувати, але в тих умовах, в яких зараз наша країна, зробити це вкрай складно.