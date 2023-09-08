Вибори можуть провести онлайн, але є нюанс: Зеленський докладно розповів

Легітимність результатів виборів під час війни під питанням

Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори президента у 2024 році. Однак головне — це не сам факт їхнього проведення, а те, щоб результати визнали у світі.

Про це він повідомив під час панельної дискусії на 18 зустрічі Ялтинської європейської стратегії, передає "Гордон". Невирішеним залишається питання голосування для людей, які лишилися жити на окупованих територіях і не тільки.

Глава держави наголосив, що всі громадяни України, у тому числі і на тимчасово непідконтрольній території, є важливими. Проте не зрозуміло, як люди, які сьогодні не тут, обиратимуть своє життя в Україні та зможуть висловити свій голос.

Зеленський вважає за важливе дати можливість проголосувати і військовим, які знаходяться в окопах на передовій. Президент наголосив, що "вони відстоюють права людей, а самі не матимуть права голосувати".

Щоб стежити за порушеннями, потрібні спостерігачі, але не факт, що вони зможуть організувати свою діяльність на стабільній основі під безперервними обстрілами. Крім того, не можна забувати про тих українців, які все ще перебувають за кордоном — їх мільйони.

"Як вони голосуватимуть? Інфраструктури у нас немає. Тобто ми повинні задіяти… відповідну інфраструктуру інших держав. По-іншому ніяк. Або ж ми повинні проводити вибори онлайн там. Це складнощі. Тут у мене питання до наших партнерів: ви визнаєте ці вибори онлайн?", — поцікавився президент України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, навіщо Володимиру Зеленському вибори під час війни та чи має шанс пройти на другий термін. На Заході вважають вибори обов’язковим виявом демократії.