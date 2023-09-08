Выборы могут провести онлайн, но есть нюанс: Зеленский подробно рассказал

Легитимность результатов выборов во время войны под вопросом

Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы президента в 2024 году. Однако главное — это не сам факт их проведения, а то, чтобы результаты признали в мире.

Об этом он сообщил во время панельной дискуссии на 18-й встрече Ялтинской европейской стратегии, передает "Гордон". Нерешенным остается вопрос голосования для людей, которые остались жить на оккупированных территориях и не только.

Глава государства подчеркнул, что все граждане Украины, в том числе и на временно неподконтрольной территории, важны. Однако не ясно, как люди, которые сегодня не здесь, будут выбирать свою жизнь в Украине и смогут высказать свой голос.

Зеленский считает важным дать возможность проголосовать и военным, которые находятся в окопах на передовой. Президент подчеркнул, что "они отстаивают права людей, а сами не будут иметь права голосовать".

Чтобы следить за нарушениями нужны наблюдатели, но не факт, что они смогут организовать свою деятельность на стабильной основе под непрекращающимися обстрелами. Кроме того, нельзя забывать про тех украинцев, которые все еще находятся за границей — их миллионы.

"Как они будут голосовать? Инфраструктуры у нас нет. То есть мы должны задействовать… соответствующую инфраструктуру других государств. По-другому никак. Или же мы должны проводить выборы онлайн там. Это сложности. Тут у меня вопрос к нашим партнерам: вы признаете эти выборы онлайн?", — поинтересовался президент Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, зачем Владимиру Зеленскому выборы во время войны и есть ли у него шанс пройти на второй срок. На Западе считают выборы обязательным проявление демократии.