Передумали? На Западе сделали заявление насчет выборов в Украине

В Германии считают выборы проявлением демократии

В Германии выступили за то, чтобы в 2024 году в Украине состоялись выборы, несмотря на военное положение. Однако неизвестно, будет ли Берлин давить на Киев в этом вопросе.

Об этом заявил представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт на брифинге, передает "Укринформ". Он подчеркнул, что наиболее важный вопрос сейчас для Украины — это ее территориальная целостность.

Проведение выборов в Украине немцы считают проявлением "ценности демократического волеизъявления". В то же время власти страны подчеркивают, что нужно учитывать "особую ситуацию", то есть полномасштабную войну, которая сейчас длится в Украине.

"Нет такой позиции, которую я мог бы представить сейчас по поводу того, что мы хотели бы надавить на Украину. Украина уже более 18 месяцев находится в войне, как следствие российского агрессивного нападения, она вынуждена защищаться, защищать свою территориальную целостность и суверенитет. Это сейчас – самый главный вопрос", — сказал Гебештрайт.

Накануне Штеффен Гебештрайт в комментарии изданию Welt заявлял, что, беря во внимание необходимость соблюсти обычную дату выборов, невзирая на войну, "федеральное правительство придает большое значение проведению выборов и действительности конституционных положений".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что союзники Украины выступают за то, что провести выборы в Украине необходимо, как и планировалось в 2024 году. В частности, в США настаивают на том, что выборы — это справедливость. В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему сейчас невозможно провести выборы в Украине.

Между тем эксперты рассказали, есть ли шанс у Владимира Зеленского пойти на второй срок и законно ли проводить выборы во время действия военного положения.