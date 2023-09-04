Передумали? На Заході зробили заяву щодо виборів в Україні

У Німеччині вважають вибори проявом демократії

У Німеччині виступили за те, щоб у 2024 році в Україні відбулися вибори, попри воєнний стан. Однак невідомо, чи давитиме Берлін на Київ у цьому питанні.

Про це заявив представник федерального уряду Штеффен Гебештрайт на брифінгу, передає "Укрінформ". Він наголосив, що найважливіше питання зараз для України – це її територіальна цілісність.

Проведення виборів в Україні німці вважають виявом "цінності демократичного волевиявлення". Водночас влада країни наголошує, що потрібно враховувати "особливу ситуацію", тобто повномасштабну війну, яка зараз триває в Україні.

"Немає такої позиції, яку я міг би уявити зараз з приводу того, що ми хотіли б натиснути на Україну. Україна вже понад 18 місяців перебуває у війні, як наслідок російського агресивного нападу, вона змушена захищатися, захищати свою територіальну цілісність та суверенітет. Це зараз — найголовніше питання", — сказав Гебештрайт.

Напередодні Штеффен Гебештрайт у коментарі виданню Welt заявляв, що, враховуючи необхідність дотриматися звичайної дати виборів, незважаючи на війну, "федеральний уряд надає великого значення проведенню виборів і дійсності конституційних положень".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що союзники України виступають за те, що провести вибори в Україні необхідно, як і планувалося у 2024 році. Зокрема, у США наполягають, що вибори — це справедливість. Водночас радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому зараз неможливо провести вибори в Україні.

Тим часом експерти розповіли, чи є шанс у Володимира Зеленського піти на другий термін та чи законно проводити вибори під час діє воєнного стану.