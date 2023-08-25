Сенатор США хоче виборів під час війни: Данілов розповів, чи бу Україна прислухатися

Вибори в Україні можливі вже після війни

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував можливість виборів під час війни. На його думку, робити це під час війни не варто.

Про це він заявив під час інтерв’ю виданню "Радіо свобода", коментуючи заяву сенатора США від Республіканської партії Ліндсі Грем. Данілов додав, що "вибори — це про справедливість".

Для довідки: 24 серпня під час візиту до Києва з нагоди Дня Незалежності України сенатор Ліндсі Грем заявив, що в Україні навіть попри війну мають відбутися вибори.

"Моє сьогоднішнє послання до президента: я вражений тим, що зробили ви та ваша країна, чоловіки та жінки. Ми продовжимо боротися, щоб вам надходила зброя, щоб ви могли виграти війну, яку ми не можемо дозволити собі програти. Але також ви повинні робити дві справи одночасно. Наступного року в Україні мають відбутися вибори", – сказав Грем.

Так, на думку Данілова, вибори в Україні можливі вже після війни.

"Держава має забезпечити голосування усіх без винятку громадян, які мають на це право. А під час війни це зробити вкрай-вкрай важко. Тому ми будемо діяти за законом нашої країни, за нашою Конституцією і будемо визначати, коли нам проводити вибори, згідно нашого законодавства, а не згідно бажання тих чи інших поважних наших партнерів, які вважають, що ми можемо порушувати наші закони. Ні, ми порушувати закони не можемо", — каже він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у владі назвали основні проблеми проведення виборів в Україні.