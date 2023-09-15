"Буде ще більше зброї та техніки": Кабмін затвердив проект бюджету на 2024 рік

Ключовий акцент цього проекту – оборона та безпека нашої країни

Кабінет міністрів України затвердив проект бюджету на 2024 рік із власними доходами загального фонду бюджету на 1 трлн 560 млрд грн. Головним акцентом цього проекту є оборона та безпека країни.

Про це у п’ятницю, 15 вересня, у своїх Telegram-каналах повідомили прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та народний депутат Ярослав Железняк.

"Ключовий акцент цього проекту – оборона та безпека нашої країни. Направляємо понад половину всіх ресурсів бюджету – 1 трильйон 685 млрд грн. Ця сума на 113 млрд грн більша, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само, як і цього року, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших сил безпеки та оборони", — зазначив прем’єр.

За його словами, є ще кілька пріоритетів, на які виділено кошти:

Соціальна сфера. Витрати бюджету становитимуть 469 млрд грн. Це на 25 млрд більше, ніж у 2023 році;

Витрати бюджету становитимуть Це на 25 млрд більше, ніж у 2023 році; Медицина та освіта. 179 млрд грн виділяють на сектор освіти, що на 23 млрд більше, ніж цього року, а на медицину — 202 млрд, що на 24 млрд перевищує витрати 2023 року.

виділяють на сектор освіти, що на 23 млрд більше, ніж цього року, а на медицину — що на 24 млрд перевищує витрати 2023 року. Підтримка ветеранів Витрати за цією програмою збільшуємо вдвічі — з 6,8 млрд грн 2023 року до 14,3 млрд грн наступного.

Витрати за цією програмою збільшуємо вдвічі — з 6,8 млрд грн 2023 року до наступного. Відновлення економіки — підвищення податків не передбачається.

Ярослав Железняк додав, що з 1 січня 2024 року рівень мінімальної заробітної плати становитиме 7100 гривень, а з 1 квітня – 8000 гривень. Також з початку року прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський може ухвалити важливе рішення щодо закону про декларації.