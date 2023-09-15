"Будет еще больше оружия и техники": Кабмин утвердил проект бюджета на 2024 год

Ключевой акцент этого проекта – оборона и безопасность нашей страны

Кабинет министров Украины утвердил проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1 трлн 560 млрд грн. Главным акцентом этого проекта является оборона и безопасность страны.

Об этом в пятницу, 15 сентября, в своих Telegram-каналах сообщили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и народный депутат Ярослав Железняк.

"Ключевой акцент этого проекта – оборона и безопасность нашей страны. Направляем более половины всех ресурсов бюджета – 1 триллион 685 млрд грн. Эта сумма на 113 млрд грн больше, чем в этом году. Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же, как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших сил безопасности и обороны", — отметил премьер.

По его словам, есть еще несколько приоритетов, на которые выделены средства:

Социальная сфера. Расходы бюджета составят 469 млрд грн. Это на 25 млрд больше, чем в 2023 году;

Расходы бюджета составят Это на 25 млрд больше, чем в 2023 году; Медицина и образование. 179 млрд грн выделяют на сектор образования, что на 23 млрд больше, нежели в этом году, а на медицину — 202 млрд, что на 24 млрд превышает расходы 2023 года.

выделяют на сектор образования, что на 23 млрд больше, нежели в этом году, а на медицину — что на 24 млрд превышает расходы 2023 года. Поддержка ветеранов. Расходы по этой программе увеличиваем вдвое — с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в следующем.

Расходы по этой программе увеличиваем вдвое — с 6,8 млрд грн в 2023 году до в следующем. Восстановление экономики — повышения налогов не предполагается.

Ярослав Железняк добавил, что с 1 января 2024 года уровень минимальной заработной платы будет составлять 7100 гривен, а с 1 апреля — 8000 гривен. Также с начала года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский может принять важное решение насчет закона о декларациях.