"Это все о цинизме": львовский депутат возмутился действиями Садового по финансированию ВСУ

Чиновник говорит, что мэр Львова "откровенно лжет" по поводу своих желаний передать деньги из бюджета на нужды армии

Депутат Львовского городского совета Алексей Ризнык назвал "циничным" заявление мэра Львова Андрея Садового о планах передать 2 млрд гривен из городского бюджета на ВСУ. По словам Ризныка, первоначально именно он предлагал отдать все незадействованные средства военным вместо расходов, например, на благоустройство.

Об этом депутат написал на личной Facebook-странице. Он добавил, что с момента его обращения к мэру прошло уже более полугода, однако ситуация с финансированием потребностей армии почему-то стала "ребром" только сейчас.

"Еще в начале марта 2023 года, когда сессия Львовского городского совета утверждала бюджет развития Львовской ОТГ, я внес предложение на рассмотрение совета о том, чтобы погасить все долги города перед предпринимателями, что составляло около 300 миллионов гривен, и все остальные средства отдать на нужды Вооруженных Сил Украины. Тогда городской голова Андрей Садовый, саркастически назвал мое предложение эмоционально-интересным и в то же время непонятным", — пишет Ризнык.

На видео действительно зафиксирован разговор чиновников.

При этом ныне депутат добавляет, что совершенно неизвестно — как мэра украинского города может быть непонятным, почему деньги следует выделять на ВСУ, а не на благоустройство, "которое во время войны может подождать".

Впрочем, сейчас Андрей Садовый решил действовать иначе. По словам Алексея Ризныка, в Telegram-канале мэра Львова 15 сентября появилось интересное сообщение. В нем Садовый убеждает, что якобы планировал выделить 2 млрд грн на армию, а также готов поделиться частью НДФЛ, получаемого Львовом, с государством.

"Андрей Иванович, когда Вы планировали отдать 2 миллиарда, большинство из которых лежит на депозитах под проценты? Ведь в марте Вам было это еще не понятно. А вообще, может достаточно обманывать людей? "Лохов" среди львовян не так много! — возмутился Андрей Ризнык. — И пусть голосование, когда львовские депутаты поделили 2 миллиарда гривен на "булыжную мостовую и деревья", а не отдали на нужды ВСУ, останется на совести каждого депутата, который проголосовал "ЗА".