"Це все про цинізм": львівський депутат обурився діями Садового щодо фінансування ЗСУ

Чиновник говорить, що мер Львова "відверто бреше" щодо своїх бажань передати гроші з бюджету на потреби армії

Депутат Львівської міської ради Олексій Різник назвав "цинічною" заяву мера Львова Андрія Садового щодо планів передати 2 млрд гривень із міського бюджету на ЗСУ. За словами Різника, початково саме він пропонував віддати всі незадіяні кошти військовим замість витрат, наприклад, на благоустрій.

Про це депутат написав на особистій Facebook-сторінці. Він додав, що з моменту його звернення до мера минуло вже понад пів року, однак ситуація із фінансуванням потреб армії чомусь стала "ребром" тільки зараз".

"Ще на початку березня 2023 року, коли сесія Львівської міської ради затверджувала бюджет розвитку Львівської ОТГ, я вніс пропозицію на розгляд ради про те, аби погасити усі борги міста перед підприємцями, що становило близько 300 мільйонів гривень, і усі решта кошти віддати на потреби Збройних Сил України. Тоді міський голова Андрій Садовий, саркастично назвав мою пропозицію емоційно-цікавою та водночас не зрозумілою", — пише Різник.

На відео і справді зафіксована розмова чиновників.

При цьому нині депутат додає, що абсолютно невідомо — як меру українського міста може бути незрозумілим, чому гроші варто виділяти на ЗСУ, а не на благоустрій, "який у часи війни може зачекати".

Утім нині Андрій Садовий вирішив діяти інакше. За словами Олексія Різника, у Telegram-каналі мера Львова 15 вересня з'явився цікавий допис. У ньому Садовий переконує, що начебто планував виділити 2 млрд грн на армію, а також готовий поділитися частиною ПДФО, котрий отримує Львів, із державою.

"Андрій Іванович, коли Ви планували віддати 2 мільярди, більшість з яких лежить на депозитах під проценти? Адже в березні Вам було це ще не зрозумілим. А взагалі, може досить дурити людей? "Лохів" серед Львів’ян не так багато! — обурився Різник. — І нехай голосування, коли львівські депутати поділили 2 мільярди гривень на "бруківку і дерева", а не віддали на потреби ЗСУ, залишиться на совісті кожного депутата, який проголосував "ЗА".